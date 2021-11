20 prosent høyere eksportvolum

Gjenåpning av hoteller, restauranter og cateringvirksomhet har satt fart på lakseprisen og eksporttallene for norsk sjømatnæring.

De siste ti ukene har den samlede lakseeksporten i Norge landet på 339.242 tonn. Det tilsvarer 33.949 tonn i snitt per uke, og det har kun vært to uker med under 30.000 tonn eksport i følge Norges Sjømatråd.

Eksporttallene viser en oppgang på 20,2 prosent fra samme ti ukers periode i fjor, og salgsøkningen kommer til tross for at den norske kronen har styrket seg betydelig den siste tiden, skriver iLaks.

Samtidig har lakseprisen styrket seg betydelig. Eksportprisen var 58,82 kroner per kilo i uke 41 sammenlignet med 48,58 kroner året før.