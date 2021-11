Aker Biomarine har inngått en refinansieringsstruktur

Aker Biomarine fikk en justert EBITDA på 15 millioner dollar i tredje kvartal 2021, sammenlignet med 27 millioner dollar i samme periode året før.

Selskapet fikk en netto omsetning på 62 millioner dollar i perioden, mot 70 millioner dollar i tilsvarende kvartal året før. Driftsresultat ble minus 2,2 millioner dollar, sammenlignet med 9,9 millioner dollar i tredje kvartal 2020.

Aker Biomarine gjentar samtidig forventningen om at omsetningen i 2021 vil være under 2020-nivået, med en justert EBITDA-margin på 15 til 17 prosent.

Lavere innhøsting

Selskapet publiserte et resultatvarsel 9. september 2021, og så da en offshore krillproduksjon i 2021 på 40.000-45.000 tonn, mot 45.000-50.000 som ble kommunisert i andrekvartalsrapporten fremlagt 14. juli.

Av de nedjusterte finansielle estimatene kommer rundt to tredjedeler fra lavere innhøstingsvolumer og en tredjedeler til salg av Superba, fremgikk det da i meldingen.

Lavere innhøsting vil videre resultere i redusert produkttilgjengelig for Qrill Aqua mot slutten av året, og dermed påvirket salget i 2021.

For Lysoveta målsetter selskapet å ha det første kommersielle tilskuddsproduktet klart innen utgangen av 2022. For den farmasøytiske sektoren pågår fortsatt diskusjoner for potensielle nye partnerskap som et resultat av MD3-samarbeidet. Selskapet utforsker også andre partnerskapsalternativer, fremgår det.

For Aion gjentar selskapet at det er en pågående prosess for en spin-off av selskapet. For INVI er det etablert pilotproduksjon i Tromsø som leverer batcher til FoU og kommersialiseringsformål. Byggingen av anlegget i Ski er utsatt i omtrent seks måneder på grunn av ressurstildelinger. I kvartalet har selskapet sendt inn regulatoriske søknader for Storbritannia og Australia.

Kapitalmarkedsdag

Aker Biomarine skriver også i rapporten at det vil avholde kapitalmarkedsdag 1. desember, hvor selskapet vil gi detaljer for sin innsats for å forbedre vekst og inntjening.

Videre opplyses det at selskapet har inngått en refinansieringsstruktur med et syndikat av tre banker, som har gitt bedre vilkår og forhold, i tillegg til økte fleksibilitet i forhold til covenants og utbytte.

«Salget av Qrill og våre merkevarer i USA var på et godt nivå i kvartalet, mens salget av Superba var lavt også i dette kvartalet. Kraftfulle vekstinitiativer er nå implementert, og vi sikter oss inn på høyere slag allerede neste kvartal. Vi hadde også en positiv avslutning på krillsesongen i 2021 i Antarktis, og ser frem til den nye som starter i slutten av november», kommenterer konsernsjef Matts Johansen.

Les hele kvartalsrapporten her.