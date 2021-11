DNB Markets lot seg ikke imponere av kvartalstallene

Fredag i forrige uke presenterte Aker BioMarine sine tredjekvartalstall, noe som endte med et kursfall på 1,3 prosent.

DNB Markets skriver i en oppdatering at omsetningen i Aker BioMarine var 15 prosent lavere enn meglerhusets estimat. Samtidig understreker tallknuserne at det var positivt at EBITDA-marginen kom inn klart bedre enn ventet.

«Ledelsen opprettholdt samtidig guidingen og etter tidligere skuffelser venter vi likevel at investorene her fortsatt vil være avventende fremover», skriver DNB Markets.

Kvartalstallene var ikke gode nok til at meglerhuset gjør noe med sin hold-anbefaling og kursmålet på 45 kroner.

Pareto senker kursmålet – anbefaler kjøp

Pareto Securities er ikke negativt innstilt til aksjen. Selv om kursmålet på Aker BioMarine kuttes fra 60 til 55 kroner, gjentar analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen sin kjøpsanbefaling på aksjen.

«Vi tar ned vårt kursmål men gjentar kjøp da vi ser en attraktiv langsiktig verdsettelse», skriver Kjølås Johannessen, ifølge TDN Direkt.

Paretos analysesjef Eirik Haavaldsen foretar flere endringer i månedsporteføljen for november. Her er anbefalingene.

I tredje kvartal 2021 fikk Aker BioMarine et justert EBITDA-resultat på 15 millioner dollar, ned fra 27 millioner dollar i samme periode i fjor. Selskapet fikk en netto omsetning på 62 millioner dollar i perioden, mot 70 millioner dollar i tredje kvartal 2020.

Mandag omsettes aksjen for 43,70 kroner, opp 2,5 prosent.