ABG Sundal Collier endrer anbefaling på to sjømataksjer

ABG Sundal Collier oppgraderer Norway Royal Salmon til en kjøpsanbefaling, fra hold, med et kursmål på 224 kroner pr. aksje, ned fra 282 kroner.

Meglerhuset venter et driftsresultat på 85 millioner kroner i tredje kvartal, som ifølge meglerhuset er 11 prosent under konsensus. Høyere enn normale sjøtemperaturer i sommer har trolig gitt god vekst, og de venter at kostnadene i selskapet vil komme ned i andre halvår etter et utfordrende første halvår påvirket av vintersår og ILA.

Samtidig nedgraderer meglerhuset Grieg Seafood til hold fra kjøp, med et kursmål på 100 kroner pr aksje, ned fra 115 kroner.

Meglerhuset venter at «det verste er bak» Grieg, etter salget at Shetland-virksomheten er konkludert. De kortsiktige utsiktene ser også lovende ut, men meglerhuset peker på at rabatten mot sammenlignbare selskapet er berettiget gitt et lavere langsiktig marginpotensial og mener aksjen er fair verdsatt med en P/E på 13,5 ganger 2022- og 2023-estimater.