DNB Markets mener kursfall kan være en attraktiv kjøpsmulighet

Grieg Seafood steg rundt 4 prosent da selskapet i midten av oktober sendte ut en midlertidig oppdatering med tall for volum- og kostnadsutviklingen gjennom tredje kvartal. Onsdag presenterer selskapet sine kvartalstall.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på aksjen og et kursmål på 100 kroner.

«Kursreaksjonen har imidlertid vært negativ, med fall på 3-12 prosent, ved de siste fire rapportene og det kan bety at usikkerheten i forkant også denne gangen er høy», skriver meglerhuset i en oppdatering tirsdag.

Attraktiv verdsettelse

DNB Markets beskriver verdsettelsen som attraktiv basert på meglerhusets estimater for 2022 og 2023, med en P/E for begge år på like under 11 og en tilsvarende EV/EBITDA på rundt 7.

Selv om forventningene har kommet ned de siste ukene ser det fortsatt ut til at meglerhusets EBIT-estimat for tredje kvartal, på 28 millioner kroner, er under konsensus.

«Dersom aksjen skulle komme ned på rapporten kan det, med en investeringshorisont inn i 2022, vise seg å gi en attraktiv inngangsmulighet», skriver DNB Markets.

Tirsdag omsettes aksjen for 90,80 kroner, ned 2,1 prosent.