Runar Vatne øker – blar opp 11,4 millioner

Runar Vatne har gjennom selskapet, Lioness kjøpt 250.000 aksjer i Atlantic Sapphire til en snittpris på 45,6 kroner pr. aksje, ifølge en melding.

Vatne, som er styremedlem i det landbaserte oppdrettsselskapet, la dermed 11,4 millioner kroner på bordet for aksjene.

Aksjen har steget 25,2 prosent på Oslo Børs den seneste måneden.

Mandag kjøpte Vatne aksjer i selskapet for 8,7 millioner kroner. For 11 dager siden kjøpte Runar Vatne litt over 247.000 aksjer i Atlantic Sapphire gjennom Vatne Equity.

Etter dagens transaksjon har Vatne Equity 5 millioner aksjer i Atlantic Sapphire , mens Lioness er oppført med 250.000 aksjer, tilsvarende 5,8 prosent av utestående akjser.