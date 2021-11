SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Grieg Seafood økte omsetningen med 45 prosent, til 1.331 millioner kroner, fra fjorårets 917 millioner kroner. Det samlede driftsresultatet før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler endte på 149 millioner kroner, mot et tap på 14 millioner i fjor.

På forhånd var det ventet driftsinntekter på 1.309 millioner kroner og et driftsresultat på 109 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus.

EBITDA før verdijusteringer kom inn på 251 millioner kroner, mot 73 millioner i fjor, godt over det ventede nivået på forhånd på 207 millioner kroner.

Grieg Seafood tredje kvartal (Mill. kr.) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 1.331,19 917,77 Driftsresultat 149,48 −14,48 Resultat før skatt 208,71 −56,64 Resultat etter skatt 147,84 −46,28

For 2021 er slaktevolumet ventet å være på 77.000 tonn, en nedgang på 3.000 tonn fra den tidligere guidingen. Til neste år venter sjømatselskapet et slaktevolum på 90.000 tonn.

Den estimerte kontraktsandelen for den norske virksomheten i fjerde kvartal ventes å bli på 20 prosent, og på 29 prosent for 2021 sett under ett.

