Sjømateksporten holder seg sterk

Norge eksporterte 118.334 tonn laks for 7,4 milliarder kroner i oktober, går det frem av en melding fra Norges Sjømatråd onsdag.

Verdien økte med 921 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.

– Etterspørselen etter laks har tatt seg kraftig opp, noe som gir seg utslag i en prisøkning på 14 prosent, sammenlignet med oktober i fjor, Dette skjer til tross for en styrket norsk krone mot våre viktigste handelsvalutaer, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges Sjømatråd i en kommentar.

Kun slått av september

Norge eksporterte sjømat for 11,2 milliarder kroner i oktober, 636 millioner kroner (6 prosent) mer enn i oktober i fjor. Hittil i år er eksportverdien hele 8,5 milliarder kroner foran fjoråret.

– Selv om coronapandemien ikke er over, fortsetter eksportverdien til norsk sjømat å øke. I et historisk perspektiv et det kun i rekordmåneden september i år at eksportverdien har vært høyere enn i oktober, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges Sjømatråd.

Det ble eksportert 5.600 tonn ørret til en verdi av 363 millioner kroner i oktober. Verdien falt med 4 millioner kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med oktober i fjor, mens volumet var ned 19 prosent. Hittil i år er det eksportert sjømat for 95,9 milliarder kroner, noe som tilsvarer en verdivekst på 8 prosent, eller 8,5 milliarder kroner, målt mot samme periode i fjor.