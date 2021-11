Norne Securities mener børsmygg kan stige 66 prosent

Mandag presenterte Nordic Halibut sine kvartalstall, hvilket endte med en kursoppgang på mer enn 7 prosent.

Nå velger Norne Securities å oppgradere kursmålet fra 45 til 50 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas. «Markedsetterspørselen er på vei tilbake», er overskriften i rapporten.

«Til tross for vanlige sesongmessige begrensninger i etterspørselen i tredje kvartal, endte kvartalet opp med å bli en av de beste salgsperiodene for selskapet», skriver meglerhuset.

Mandagens kvartalstall viste at Nordic Halibut omsatte for 16,1 millioner kroner i tredje kvartal 2021, opp fra 7,3 millioner kroner i samme periode i fjor. Selskapet fikk et resultat før skatt på minus 10,5 millioner kroner, mot et negativt resultat på 4,4 millioner året før.

Onsdag sluttet aksjen på 29,98 kroner, opp 2,3 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på nesten 690 millioner kroner.