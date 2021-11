Hofseth Biocare fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 29 millioner kroner i tredje kvartal 2021, sammenlignet med minus 23 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag.

Driftsresultatet endte på minus 37 millioner kroner, mot minus 29 millioner kroner i samme periode året før. Brutto driftsinntekter var på 14 millioner i kvartalet (8).

Selskapet skriver at de har oppdaget en rekke potensielle farmasøytiske medikamenter, og vil fortsette arbeidet med å optimalisere bioaktiviteten til disse potensielle terapeutiske agentene, samt maksimere IP-beskyttelsen.

Strategiske alternativer vil også bli vurdert for hvordan man best kan gå frem med klinisk utvikling og optimalisere verdien for aksjonærene.