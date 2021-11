Alle ventet oppgang, men lakseprisene falt

SALMON

Forrige uke meldte oppdrettere og eksportører at det var en korreksjon i lakseprisene, men at den ikke var så stor som flere hadde forventet.

— Det er relativt stabil pris der ute, som blir berget av valutaen, sier en oppdretter til IntraFish.

Vedkommende beskriver uken som har vært som «tøff».

— Prisene har ikke snudd oppover igjen. Men vi tror det kommer en korreksjon oppover i neste uke, eventuelt uken etterpå.

Årsaken til det er en forventing om lavere volum og et kommende jule-rush. Oppdretteren forteller at transportproblemene som har preget mye av høsten ikke er like store som tidligere.

En eksportør forteller om lavere pris enn oppdretteren, men hadde ved 13.30-tiden kun gjort én handel. Vedkommende er enig i at prisen kan stige fremover, men at det per nå er en del usolgt fisk i markedet.

En annen eksportør sitter med et helt annet inntrykk, og mener også prisene omtalt i media i det siste ikke har vært reelle.

— Markedet er helt ræva. Alle ventet høyere priser, men det er nedgang, sier eksportøren til IntraFish.



Prisene IntraFish har fått oppgitt



3-4 kg – 49,5-53 kr/kg

4-5 kg - 53-54 kr/kg

5-6 kg - 52-55 kr/kg