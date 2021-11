Henter opptil 170 mill. til kveiteoppdrett

Nordic Halibut har engasjert Pareto Securities og Norne Securities for en mulig rettet emisjon av nye aksjer i selskapet på 125-170 millioner kroner til en fast kurs på 27,50 kroner, går det frem av en melding mandag.

Totalt antall aksjer i emisjonen opplyses til 4,5-6,2 millioner, og det er gitt forhåndsforpliktelser som dekker nedre ende av intervallet.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til å finansiere selskapets vekstplan som blant annet vil inkludere investeringer i en fjerde sjølokasjon samt det landbaserte anlegget ved Tingvoll.

Det opplyses at blant de som har forpliktet seg til emisjonen har Kontrari AS gitt forpliktelser til å tegne seg for 56 millioner kroner, Farvatn Private Equity vil tegne seg for om lag 20 millioner kroner, T.D Veen AS vil tegne seg for om lag 13,5 millioner kroner, mens Jakob Hatteland vil tegne seg for om lag 12 millioner kroner.

Tilbudsperioden starter i dag klokken 09.00 og ventes avsluttet 9. november 16.30.

Nordic Halibut-aksjen sluttet på kurs 31,9 kroner på Oslo Børs fredag.