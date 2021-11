SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Oppdrettsselskapet NRS la tirsdag morgen frem tredjekvartalstall som viste et operasjonelt driftsresultat på 89 millioner kroner, mot 35 millioner året før. På forhånd ventet analytikerkorpset et underliggende driftsresultat på 95 millioner kroner.

Driftsresultatet pr. kilo fikk et kraftig hopp, og steg fra 4,21 til 12,13 kroner.

– Det er gledelig at vi i dette kvartalet har lavere produksjonskostnader og høyere priser enn tilsvarende kvartal i fjor. Samtidig er Operasjonell EBIT påvirket av høye engangskostnader knyttet til NTS sitt pliktige bud på selskapet, samt hendelser hos eksterne smoltleverandør som har medført at NRS måtte destruere smolt, sier konstituert konsernsjef Klaus Hatlebrekke i NRS, og fortsetter:

– Destruksjonen av smolt har redusert årets utsett og vil ha negativ påvirkning på slaktevolumet i 2022. Vi er fornøyde med at produksjonen i vårt nye smoltanlegg i Dåfjord har vært god, noe som vil sikre NRS smolt fra neste vår.

Oppdrettsvirksomheten i Norge fikk et operasjonelt driftsresultat på 105,8 millioner kroner i kvartalet, mens på Island var driftsresultatet på 30,9 millioner kroner.

Norway Royal Salmon (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 1.540,7 1.405,4 Operasjonelt driftsresultat 88,7 34,8 Resultat før skatt 64,0 171,6 Resultat etter skatt 56,1 147,4

Økte volumer

For 2021 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 48.000 tonn, hvorav 36.500 tonn i Norge og 11.500 tonn på Island. Dette er en økning på 20 prosent i Norge og 55 prosent på Island sammenlignet med i fjor.

Til neste år estimerer NRS et volum på 51.500 tonn totalt. Av dette vil 38.500 tonn komme i Norge, mens 13.000 vil slaktes på Island. lum å bli 51 500 tonn, hvorav 38 500 tonn i Norge og 13 000 tonn på Island.

Estimert smoltutsett for 2021 er 11,2 millioner smolt, hvorav 8,4 millioner i Norge og 2,8 millioner på Island. For 2022 estimeres smoltutsettet å bli 15,6 millioner, hvorav 12,1 i Norge og 3,5 millioner på Island.

– NRS mener bærekraftig produksjon av laks er svært viktig for vår langsiktige økonomiske verdiskaping. NRS arbeider for å oppnå det strengeste miljøsertifikatet innen vår bransje, Aquaculture Stewardship Council (ASC) standarden. ASC-sertifisert fisk produseres på en ansvarlig og bærekraftig måte innenfor svært strenge krav. NRS har nå oppnådd at alle våre aktive lokaliteter er ASC-sertifisert, både i Norge og Island. Vi har arbeidet mot dette målet i flere år og NRS er et av få selskaper i verden som har oppnådd å bli 100 % ASC sertifisert, sier Hatlebrekke.

Sterke finanser

I kvartalsrapporten skriver NRS at den finansielle posisjonen er god med 1.448 milliarder kroner i ubenyttede kredittrammer, samt 80 millioner kroner i kontanter.

«Utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg samt oppbygging av biomassen i sjøen forklarer at netto rentebærende gjeld økte i tredje kvartal med 190 millioner kroner til 2.185 milliarder kroner», heter det.

Egenkapitalen er i kvartalet økt med 102 millioner kroner til 4.421 millioner som gir en egenkapitalandel på 55 prosent.