Lavere volumguiding enn ventet

Siden Mowi allerede har lagt frem en detaljert handelsoppdatering var det knyttet mest spenning til volumguidingen i tredjekvartalsrapporten. Til neste år forventer Mowi et slaktevolum på 460.000 tonn. Til sammenligning ligger konsensus inne med et volumestimat på 469.000 tonn.

Prognosen for inneværende år er 455.000 tonn, noe som er akkurat på nivå med hva analytikerne ventet.

- Vi har en klar vekststrategi og Mowi Farming har et organisk vekstpotensial til et årsvolum på godt over 500 000 tonn med dagens konsesjoner. Det er derfor gledelig at vi går mot nok et rekordår i 2021 med henhold til volumer for Mowi Farming, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi.

I tredje kvartal endte oppdrettsvolumet på 117.115 tonn, sammenlignet med 125.773 tonn i samme periode i fjor.

Sterkere etterspørsel

Mowi rapporterte rekordhøye inntekter i tredje kvartal på 1.035 millioner euro. Selskapet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 131 millioner euro, sammenlignet med 80 millioner euro i samme kvartal i fjor. Det operasjonelle driftsresultatet var noe lavere enn Infront-konsensus på 136 millioner euro.

Mowi (Mill. EUR) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 1.034,9 958,2 Operasjonelt driftsresultat 130,5 80,4 Resultat før skatt 27,7 119,9 Resultat etter skatt 23,2 95,0

«Etterspørselen etter laks fortsatte å gå opp i tredje kvartal med økt aktivitet i restaurantmarkedet og fortsatt rekordhøyt salg innenfor dagligvare. Dette førte til en betydelig oppgang i lakseprisene og en økning i driftsresultatet på 64 prosent sammenlignet med fjoråret», skriver Mowi i børsmeldingen.

– Det er gledelig å se den sterke bedringen i markedet mot pre pandeminivå. Den estimerte verdien av laks konsumert globalt i tredje kvartal økte med mer enn 30% sammenlignet med fjoråret og nådde et nytt rekordnivå. Dette er særlig imponerende gitt at ikke alle markeder er fullt tilbake etter pandemien, sier Vindheim.

Utbytte

Mowi sin videreforedlingsvirksomhet leverte svært gode resultater i tredje kvartal med rekordhøy inntjening.

– Dette viser den sterke etterspørselen i dagligvaremarkedet globalt og vår evne til å levere til nye og eksisterende kunder over hele verden. Mowi Consumer Products har på en unik måte klart å dra nytte av skiftet i etterspørselen mot mer videreforedle produkter, sier Vindheim.

Styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 1,40 kroner pr. aksje. Av dette er 0,93 kroner pr. aksje ordinært utbytte og resten er ekstraordinært utbytte som følge av en sterk finansiell posisjon og gode fremtidsutsikter.