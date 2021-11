SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

Inntektene til Frøy gikk ned med 10,65 prosent, til 457 millioner kroner, mens resultatet før skatt gjorde et kraftig byks og snudde fra minus 158 millioner til et overskudd på 91,4 millioner kroner. EBITDA endte relativt likt på 188 millioner, fra 180 millioner i tredje kvartal 2020.

Omsetningsøkning kan blant annet tilskrives at inntektene fra faste kontrakter og rammeavtaler økte med 26 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– I tredje kvartal har vi sett høy aktivitet i alle segmenter, både i forhold til løpende drift og potensielt nye vekstmuligheter. Vi har hatt høy kontraktsdekning på alle områder, som har begrenset evnen vår til å dra full nytte av det sterke spotmarkedet i kvartalet, sier Helge Gåsø, adm. direktør i Frøy i meldingen.



Han legger til at selskapet i løpet av de siste to månedene har mottatt flere forespørsler om ny kapasitet og at det dermed har besluttet å legge inn ordre på to nybygg for brønnbåter og to store nybygg for servicefartøy. Fartøyene vil komme i tillegg til det kommuniserte nybyggingsprogrammet.

I en separat børsmelding fremgår det at Tonje Foss tar over sjefsrollen til Gåsø.

Foss vil tiltre i første kvartal 2022, mens Gåsø fortsatt vil være aksjonær og han ønsker å bli en del av styret så fort som mulig.

