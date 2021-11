Svakere enn ventet fra Lerøy

Lerøy Seafood oppnådde en omsetning på 6.325 millioner kroner i tredje kvartal, sammenlignet med 4.773 millioner kroner i samme periode i 2020. Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble 579 millioner kroner i tredje kvartal, sammenlignet med 370 millioner kroner i tredje kvartal 2020.

På forhånd ventet analytikerne et driftsresultat før verdijustering på 667 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

– Vi øker vår omsetning i tredje kvartal med 33 prosent fra samme periode året før, drevet av økt aktivitet og økte priser. Vi har den høyeste omsetning, og det høyeste slaktevolum i noe kvartal i vår historie. Etterspørselen etter sjømat er generelt svært sterk, og dette gir grobunn for optimisme for fremtidsutsiktene til næringen, sier konsernleder Henning Beltestad i børsmeldingen.

– Samtidig ble inntjeningen i tredje kvartal svakere enn vi forventet ved inngangen til kvartalet. I siste del av kvartalet måtte vi gjøre noen endringer i slakteplaner, som gav uttak på lavere vekter enn planlagt. Dette har negativ innvirkning på både prisoppnåelse og kost. I tillegg undervurderte vi eksportvolumene fra Norge særlig i september, fortsetter Beltestad.

Resultat før skatt ble 350 millioner kroner i kvartalet, ned fra 461 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Kostnadsinflasjon

Konsernet har siden november i fjor kommunisert at forventet slaktevolum for inneværende år, inkludert tilknyttede selskap, blir mellom 205.000-210.000 tonn, og per i dag er konsernets beste estimat om lag 204.000 tonn.

Forventning til samlet slaktevolum i 2022 er i størrelsesorden 207.000 tonn.

Styret presiserer at usikkerheten knyttet til vurdering av fremtidig utvikling fortsatt er større enn normalt, men mener den sterke etterspørselsutvikling etter sjømat gir grunn til optimisme. Samtidig opplever konsernet i dag kostnadsinflasjon på viktige innsatsfaktorer, som vil påvirke kostnadsutviklingen i 2022.

«Det er likefult styrets vurdering at konsernet er godt posisjonert for kommende år. Styrets forventning per i dag er at inntjeningen i fjerde kvartal 2021 blir bedre enn i tredje kvartal 2021 og tilsvarende for året 2021 som helhet sammenlignet med år 2020», fremgår det.

Lerøy Seafood Mill.kr 3.kv/21 3.kv/20 Driftsinntekter 6.325 4.773 Operasjonelt driftsresultat 579 370 Resultat før skatt 350 461 Resultat etter skattt 274 358

