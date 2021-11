Årets laksefiske trolig det dårligste i nyere tid

– Det er en negativ utvikling som viser at vi må bruke hardere lut i kampen for å beskytte villaksen, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver til Bondebladet.

For første gang er det fanget flere pukkellaks enn atlantisk laks i norske elver i løpet av en fiskesommer. I noen deler av landet tørket fiskesesongen helt bort.

– Det kan være upopulært å komme med strengere kvoter og begrensninger i et elvefiske som allerede er strengt regulert, men biologi må gå foran høsting og næring. Tiden da man kunne høste uten å tenke på morgendagen, er for lengst over, sier han.

Norge har om lag en tredel av de gjenlevende bestandene av atlantisk laks, og dermed et spesielt ansvar for arten. Regjeringen Solberg la i høst frem en handlingsplan for villaksen, som det nye Stortinget og Regjeringen Støre skal følge opp.

– Det er mye bra i handlingsplanen, men det krever økte bevilgninger på en del punkter, blant annet til bekjempelse av pukkellaks. Hovedproblemet er likevel at planen ikke har noen klar idé om hvordan de negative påvirkningene fra lakseoppdrett skal kuttes, sier Evensen.