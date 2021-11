I helgen ble Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte avholdt, og landsmøtet krever at den nye regjeringen tar et sterkere grep om rammebetingelsene for oppdrettsnæringen.

Forbundet vil også at all videre vekst i næringen, både nye anlegg og utvidelse av eksisterende, må skje med bruk av lukket teknologi allerede fra neste år. I tillegg mener de at det skje en overgang til lukkede løsninger for alle eksisterende oppdrettsanlegg innen 2030.

Villaksen «nær truet»

Ifølge forbundet er blant annet villaksen på vei til å bli rødlistet som «nær truet», og mener at myndighetene må reagere nå for at man skal beholde en sunn og livskraftig bestand. Det er særlig to faktorer som Jeger- og Fiskerforbundet mener har en kritisk påvirkning på villaksen, og som begge er relatert til oppdrettsnæringen: Lakselus og rømt oppdrettsfisk.

Forbundet mener at unaturlige konsentrasjoner av lakselus fører til økt dødelighet hos villaks og sjøørret i store deler av landet. I tillegg blander rømt oppdrettslaks sine gener med villaksen og på den måten bidrar til å viske ut lokale genetiske tilpasninger.

«Vi vet altså hva som truer villaksen, og vi vet hva løsningen er. Vi må få bukt med rømminger og vi må få slutt på spredning av lakselus. Begge deler løses best ved å ta i bruk lukkete anlegg, der vi fysisk skiller den industrielle oppdrettsvirksomheten fra naturen rundt», heter det i en uttalelse fra Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Halvert bestand

Det svømmer til enhver tid rundt 200 millioner fisk i merder langs kysten. Målt i tonn var produksjonen av oppdrettslaks i 2020 mer enn to og et halvt tusen ganger større enn fangsten av laks i sjø- og elvefisket.

Ifølge Jeger- og Fiskerforbundet kommer det bare halvparten så mange laks inn fra havet for å gyte sammenlignet med for 35 år siden. Til tross for at at sjølaksefisket er blitt redusert, sportsfisket er sterkt regulert i elvene, og det er opprettet nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder som skal gi villaksen et særlig vern.

Videre hever forbundet at miljøforvaltningen har brukt de virkemidler de har tilgjengelig for å redde villaksen, men den negative utviklingen har likevel fortsatt.

«Dessverre har ikke oppdrettsnæringen evnet å drive miljømessig bærekraftig. Situasjonen er prekær, og ansvarlige politikere må derfor gi forvaltningen nye verktøy, tilpasset vår tid, » heter det fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, som mener politikerne må stille strengere krav og komme med nye politiske føringer for oppdrettsnæringen.