Lars Konrad Johnsen hadde inntil nylig ansvaret for analysedekningen av lakseselskapene på Oslo Børs for meglerhuset Carnegie. Nå har han sammen med Mathias Iversen fra DNB Markets og laksekjempen Lovundlaks etablert selskapet Utror.

I første omgang skal det nyopprettede selskapet arbeide for at områder utenfor Helgelandskysten blir inkludert i forestående konsekvensutredning for havbruk til havs.

Lars Konrad Johnsen vil være styreleder og ansatt som prosjektleder og -utvikler i selskapet, og Mathias Iversen vil være styremedlem og ansatt som daglig leder.

Helgelandskysten utelatt

På bestilling fra Nærings- og Fiskeridepartementet har Fiskeridirektoratet i november 2021 foreslått tre områder langs norskekysten som skal konsekvensutredes og potensielt tilrettelegges for havbruk til havs.

Direktoratet har bedt om innspill til forslaget fra andre myndigheter og organisasjoner. De tre foreslåtte områdene er Norskerenna Sør utenfor Rogaland, Frøyabanken Nord/Sør utenfor Trøndelag og Tromsøyflaket utenfor Troms og Finnmark.

Dermed ser det ut til at Fiskeridirektoratet ikke satser på områdene utenfor Helgelandskysten. Det vil Utror gjøre noe med.

– Vi ser at tilgang på nye områder og motstridende arealinteresser kan begrense videre utvikling, ikke bare for Lovundlaks men for hele næringen, sier daglig leder i Lovundlaks, Jacob Palmer Meland.

Laksekjempe

Lovundlaks er et familieeid oppdrettsselskap hjemhørende på øya Lovund i Lurøy kommune i Nordland. I dag har Lovundlaks 28 ansatte og produserer årlig om lag 11.000 tonn laks.

Selskapet eies av Meland-familien gjennom Meland Eiendom Holding, og gikk med et overskudd på 224 millioner kroner i 2020. Til tross for et sterkt resultat måtte selskapet se overskuddet falle med 145 millioner kroner i forhold til 2019, da årsresultatet endte på 369 millioner kroner.