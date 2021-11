Styreleder på plass i Aker og SalMars oppdrettssatsing

Atle Eide blir styreleder i SalMar Aker Ocean, mens Gustav Witzøe, Kjell Inge Røkke, Øyvind Eriksen og Torger Rød overtar vervene som styremedlemmer, fremgår det av en melding mandag.

Det henvises til børsmeldingen som ble sendt ut 26. august 2021 om inngåelsen av et strategisk partnerskap med Aker for å etablere et globalt offshoreakvakulturselskap.

Transaksjonen er nå gjennomført, og det nye felleseide selskapet SalMar Aker Ocean er etablert.