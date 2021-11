I tredje kvartal fikk lakseoppdretteren SalMar et operasjonelt driftsresultat på 748 millioner kroner, opp fra 647 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Det fremgår av den ferske kvartalsrapporten offentliggjort onsdag morgen.

Resultatene er betydelig svakere enn det analytikerne hadde sett for seg: På forhånd var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 912 millioner kroner, ifølge Infront.

Omsetningen i kvartalet var 4 milliarder kroner, opp fra 2,9 milliarder kroner i tilsvarende kvartal i fjor, og var noe bedre enn forventningene på 3,9 milliarder kroner.

– Vi er særlig fornøyde med resultatene fra oppdrett i kvartalet, og som alltid er det god og solid drift på laksens betingelser kombinert med godt håndverk fra våre ansatte som har gjort dette mulig, sier konsernsjef Gustav Witzøe i børsmeldingen.

Gjennomsnittlig laksepris for tredje kvartal var 55,48 kroner, opp fra 47,53 kroner i samme kvartal i fjor.

SalMar Mill. NOK 3.kv/21 3.kv/20 Konsensus (Infront) Driftsinntekter 4.019 2.930 3.852 Operasjonelt driftsresultat 748 647 912 Resultat før skatt 912 522 914

17.11.2021 Oppdrettsgiganten SalMar slapp ferske kvartalstall onsdag, men markedet lot seg ikke imponere. For til tross for økende resultater og rekordhøy slakt, så faller aksjen. Hva presser aksjen ned og hva vil skje fremover? Vi snakker med analytiker Christian Olsen Nordby i Kepler Cheuvreux.

Øker guiding

Slaktevolumet for kvartalet, som tidligere har blitt børsmeldt, var rekordhøye 52.100 tonn som gir et operasjonelt driftsresultat per kilo på 14,35 kroner. SalMar øker forventningene om et slaktevolum for 2021 i Norge med 6.000 tonn til 169.000 tonn og reduserer guiding på Island til 12.000 tonn og til 33.000 tonn i Skottland.

SalMar forventer videre vekst i slaktevolum i 2022 og forventer 6.000 tonn økning i Norge til 175.000 tonn og 4.000 tonn økning på Island til 16.000 tonn og 13.000 tonn økning til 46.000 tonn i Skottland, forutsatt gjennomføring av oppkjøpet på Shetland blir godkjent av konkurransemyndighetene.

«Det er forventet moderat økning i global etterspørsel etter atlantisk laks i 2022. Covid-19 gir fortsatt økt markedsusikkerhet, men årets ni første måneder har vist hvor sterk laksemarkedet er. Utrulling av vaksiner i hele verden gir dessuten god grunn til å være optimistisk om fremtiden», skriver SalMar i rapporten.

Det forventes stabilt kostnadsnivå og høyere samlet volum i fjerde kvartal enn i tredje kvartal. SalMar forventer en kontraktsandel på rundt 25 prosent for fjerde kvartal 2021.

Økte kostnader

I rapporten skriver SalMar at segment Midt-Norge og Nord-Norge fortsetter å levere solide resultater og viser til at dette er drevet av stabilt gode biologiske prestasjoner og solid håndverk fra ansatte. Det trekkes frem at det har vært spesielt god prestasjon fra Nord-Norge med vesentlig lavere kostnadsnivå enn tidligere.

Salg og industri har hatt høy aktivitet gjennom kvartalet, men økte kostnader i forbindelse med logistikk og andre innsatsfaktorer svekker resultatet i kvartalet. Divisjonen fikk et negativt driftsresultat på 28 millioner i kvartalet, ned fra et driftsoverskudd på 156 millioner i samme kvartal i fjor.

«Icelandic Salmon forsetter den positive utviklingen fra forrige kvartal med god underliggende drift, men lavere spotpris og engangskostnader relatert til merkevare- og produktutvikling svekker resultatet», heter det i rapporten.