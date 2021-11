Måsøval har inngått en kjøpsavtale med Vartdal Invest om å erverve 100 prosent av aksjene i selskapene Aquafarms Vartdal, Vartdal Fiskeoppdrett, Urke Fiskeoppdrett, Western Seaproducts (slakteri) og Vartdal Fryseri, ifølge en melding fra selskapet.

Transaksjonen verdsetter Vartdal Gruppen til 1.521 millioner kroner, fordelt på 1.441 millioner for oppdrettsvirksomheten og 80 millioner for slakteri og fryseri.

Transaksjonen er fullfinansiert gjennom gjeldsfasiliteter fra Måsøvals hovedbank, DNB, samt et aksjeoppgjør til selger i form av 4,76 millioner aksjer i Måsøval, verdsatt til 42 kroner pr. aksje. Vartdal Invest har godtatt en lock-up for vederlagsaksjene på 6 måneder fra gjennomføringsdagen for transaksjonen.

Vartdal Gruppen En fullintegrert oppdretter, og har i dag fire tillatelser for produksjon av laks.

Maksimalt tillatt biomasse på 3.120 tonn.

Selskapet har også egen produksjon av smolt og post-smolt.

Kjøpet av Vartdal Gruppen vil på sikt, med full utnyttelse av ressursene, kunne tilføre Måsøval en økt slakting på rundt 6.900 tonn. Dette forutsetter samordning med eksisterende virksomhet i området og god utnyttelse av den postsmoltkapasitet Vartdal Gruppen har etablert, ifølge meldingen.

Oppkjøpet vil da gi Måsøval en samlet produksjon på omtrent 9.800 tonn årlig i produksjonsområde 5 (PO5).

I tillegg kommer produksjonen fra hovedvirksomheten i produksjonsområde 6 (PO6), Nordmøre og Sør-Trøndelag, der det ble produsert 16.253 tonn i 2020.

Transaksjonen er styregodkjent i Måsøval, men er gjenstand for godkjennelse av konkurransetilsynet, due diligence, samt vedtak i en ekstraordinær generalforsamling i selskapet, som følger av kapitalforhøyelsen i forbindelse med vederlagsaksjene.

Gjennomføring av transaksjonen er derfor forventet å skje innen utgangen av fjerde kvartal 2021.