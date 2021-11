Kingfish kan begynne å bygge nytt anlegg

The Kingfish Company har mottatt endelig godkjenning på delstatsnivå for sin andre resirkulerende akvakultur-fasilitet, som gjør at fasiliteten i Maine holder seg til planen om byggestart i slutten av 2021.



Selskapet opplyser at dette er de siste tillatelsene på delstatsnivå som kreves for å forberede bygging. RAS-fasiliteten har en estimert produksjon på 8.500 tonn Yellowtail årlig ved ferdigstillelse.

The Kingfish Company Involvert i sjømatproduksjonen ved å bruke avansert landbasert resirkulering av havbruksteknologi.

Selskapet produserer Yellowtail Kingfish, en svært allsidig sjømatart, med en aktiv vertikalt integrert virksomhet i Nederland.