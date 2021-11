Onsdag presenterte SalMar sine tredjekvartalstall, noe som førte til et kursfall på 3 prosent. Lakseoppdretteren fikk et operasjonelt driftsresultat på 748 millioner kroner, opp fra 647 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. På forhånd ventet analytikerne et operasjonelt driftsresultat på 912 millioner kroner, ifølge Infront.

Enkelte meglerhus foretar mindre nedjusteringer av kursmålet, samtidig som anbefalingen opprettholdes.

Carnegie mener SalMar er toppvalget

Blant de mest optimistiske finner vi Carnegie, hvor kursmålet kuttes fra 785 til 760 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas. Ifølge TDN Direkt beskriver meglerhuset aksjen som et toppvalg i sektoren, og mener SalMar burde være best posisjonert til å stå mot kostnadspress.

Kepler Cheuvreux og Arctic Securities gjentar sine kjøpsanbefalinger og kursmål på henholdsvis 730 og 670 kroner. Nordea Markets opererer også med en kjøpsanbefaling men velger å kutte kursmålet fra 700 til 675 kroner etter kvartalstallene.

Pareto Securities senker kursmålet fra 640 til 635 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin hold-anbefaling på aksjen. Tallknuserne har tatt ned estimatene for 2021-2023 for å reflektere høyere kostnader og lavere volumer i Midt-Norge. Det blir bare delvis utlignet av høyere volumer i Nord-Norge.

Optimistisk om fremtiden

«Det er forventet moderat økning i global etterspørsel etter atlantisk laks i 2022. Covid-19 gir fortsatt økt markedsusikkerhet, men årets ni første måneder har vist hvor sterk laksemarkedet er. Utrulling av vaksiner i hele verden gir dessuten god grunn til å være optimistisk om fremtiden», skriver SalMar i rapporten.

Ved inngangen til november var SalMar en av favorittene til aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg Gambak.



Torsdag omsettes aksjen for 630 kroner, opp 1,9 prosent.