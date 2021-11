Inngår slakteavtale for 10.000 tonn pr. år

Torskeoppdrettsselskapet Norcod har inngått en treårsavtale med Vesterålen Havbruk for slakting av all oppdrettstorsk fra selskapets anlegg i Frosvika i Meløy kommune i Nordland, opplyses det i en melding.

Avtalen dekker hele slakte- og foredlingsprosessen ved Vesterålen Havbruks fiskeforedlingsanlegg på Myre i Vesterålen.

Den dekker slakting av inntil 10.000 tonn fisk pr. år.

For Vesterålen Havbruk åpner avtalen dessuten for helårsdrift for Myre-anlegget.