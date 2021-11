Lakseprisene: Eksportør betegner markedet som kaotisk

To oppdrettere mener det er et sterkt marked for laks denne uken med prisoppgang, skriver IntraFish etter sin ukentlige ringerunde fredag.

– Kundene ble ikke sjokkert da vi gikk ut med priser på 62-63,50 kr/kg, og det tyder nok på at markedet er minst der, sier en oppdretter til IntraFish.

En eksportør betegner markedet som kaotisk.

– Alle hausser opp, og roper om 60 kr/kg +. Suget i markedet er her nå, litt senere enn de fleste trodde. Nå må vi bare danse etter oppdretterne, selv om de begynte dagen med vel høye priser og stjerner i øynene, sier han.

Eksportøren melder om priser på 60, 61 og 62 kroner kiloen for henholdsvis vektklassene 3-4 kilo, 4-5 kilo og 5-6 kilo. Ifølge eksportøren er prisen for den største fisken, den over seks kilo, utfordrende.

– Vanligvis ligger den høyest i pris, men i dag er det så mye av den at vi ikke klarer å få med oss flymarkedet på priser over 60 kr/kg. Jeg regner med at den ender på 58-59 kr/kg, sier vedkommende.

– Vi er ikke helt i mål enda, men tror snittet vil havne på 58-59-60 kr/kg for prisklassene 3-4 kg, 4-5 kg og 5-6 kg. Den kan også havne på 59-60-61, eller noe mellom, sier en annen eksportør.

Prisene IntraFish har fått oppgitt:

3-4 kg - 57 - 60 kr/kg

4-5 kg - 58- 61 kr/kg

5-6 kg - 59 - 62 kr/kg