Medvode AS, eiet 100 prosent av CEO Gustave Brun-Lie i Statt Torsk AS, kjøpte den 19.11.2021 40.000 aksjer i Statt Torsk AS til en pris av 2,49 per aksje.

Medvode AS har etter kjøpet en beholdning på 15.080.000 aksjer i Statt Torsk AS, fremgår det av en børsmelding fredag ettermiddag.