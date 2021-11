Barclays senker kursmålet på tre sjømataksjer

- -

Barclays nedjusterer kursmålet på Lerøy Seafood fra 70 til 65 kroner. Ifølge TDN Direkt velger tallknuserne også å kutte kursmålet på Mowi fra 281 til 277 kroner mens SalMar får et kursmål på 595 kroner, ned fra 596 kroner.

Etter forrige ukes kvartalspresentasjon i SalMar valgte flere meglerhus å senke kursmålet på aksjen. Blant de mest optimistiske var Carnegie, hvor kursmålet ble kuttet fra 785 til 760 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen ble gjentatt. Meglerhuset beskrev SalMar som et toppvalg i sektoren, og konkluderte med at SalMar burde være best posisjonert til å stå mot kostnadspress.

Mandag omsettes Lerøy Seafood, Mowi og SalMar for henholdsvis 68,80 kroner, 230,60 kroner og 626 kroner.