Inntektsfall for lakseoppdrett

Kontali, en konsulent- og dataleverandør for norsk oppdrettsnæring, har kommet med sin statusrapport for norsk lakseoppdrett – The Salmon Farming Industry in Norway. I rapporten skriver de om at sjøtemperaturene i 2020 var i snitt høyere enn året før, noe som ga bedre vekstvilkår for de norske lakseoppdrettsselskapene.

Savnet hotellene og restaurantene

ANALYSESJEF: Daglig leder for Kontali, Thomas Aas. Foto: Kontali

Den gjennomsnittlige slaktevekten på norske laks kom på 4,74 kg i fjor, som er tilsvarende det som var i 2019. Det totale slaktevolumet av atlantisk laks i Norge økte i fjor med 2,7 prosent sammenlignet med 2019, og utgjorde totalt 1.369.100 tonn.

Til sammen utgjorde eksportverdien av atlantisk laks 70,1 milliarder kroner i 2020. Det er en nedgang på 2,5 milliarder kroner fra 2019. Til tross for at eksportvolumet økte med 2 prosent, falt verdien på grunn av lavere priser – som kan forklares med fallet i etterspørselen fra HoReCa-segmentet (Hotell, restaurant og catering) midt i pandemien.

For oppdrettsørret ble det totale slaktevolumet på 92.500 tonn i 2020, som var en økning på 18 prosent fra året før.

Eksportverdien av ørret endte nær 3,8 milliarder kroner, opp 0,2 milliarder fra 2019.



Sterke marginer

Rapporten fra Kontali avdekket også at norske lakseoppdrettere takler utfordringene under pandemien ganske godt, og oppnår sunne marginer sett i en historisk sammenheng.

Blant de 40 store oppdrettsselskapene som Konali har sett på var den gjennomsnittlige EBIT-marginen på 18,4 prosent, ned fra 25,6 prosent i 2019. Det var imidlertid store variasjoner blant bedriftene, alt fra minus 29,7 prosent til (pluss) 36,9 prosent.

For de 45 små og mellomstore oppdrettsselskapene var den gjennomsnittlige EBIT-marginen på 12,5 prosent – ned fra 26,3 prosent året før.

Noen som forbedret marginene sine var smolteprodusentene. De smolteprodusentene som Kontali har vært i kontakt med registrerte en salgsvekst på 21 prosent i 2020, og trenden viser at større smolt gir bedre resultater for smoltprodusentene.

Den gjennomsnittlige EBIT-marginen endte på 15,8 prosent i 2020 for smolteprodusentene, opp fra 13,5 prosent i 2019.