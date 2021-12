Norge og Grønland enige om kvoteavtale

På grunn av pandemien har ikke delegasjonene fra Norge og Grønland møttes siden høsten for to år siden. Derfor var det også stor glede da de fant sammen og ble enige om en ny kvoteavtale for 2022.

– Norske fiskere utnytter kvotene ved Grønland godt, og jeg er fornøyd med at Norge og Grønland er blitt enige om en kvoteavtale for 2022, sier statssekretær Vidar Ulriksen (Ap).



Redusert kvote på uer

Grønlands kvote i Barentshavet i 2022 er satt til 4.000 tonn torsk, 750 tonn hyse og 650 tonn sei, i tillegg til 425 tonn bifangst av andre arter.

Den norske torskekvoten er på 1.350 tonn mens kveitekvoten er satt til 30 tonn.

Blåkveitekvoten på Vest-Grønland bli videreført på 900 tonn, samtidig som blåkveitekvoten på Øst-Grønland øker til 375 tonn. På grunn av usikker bestandssituasjon blir uerkvoten redusert til 500 tonn. Kvoten å skolest på Øst-Grønland øker med 50 tonn og bifangstkvoten av andre arter øker 175 tonn. Kvoten på bunnlevende uer på Øst-Grønland blir redusert til 500 tonn.

Norge og Grønland er også enige om å videreføre det gode forskningsarbeidet, særlig for bestandene blåkveite, torsk, uer og makrell.