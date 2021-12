Sikter mot omsetningsdobling innen 2025

Aker BioMarine målsetter en omsetningsvekst på 20-25 prosent i 2022, med en justert EBITDA-margin på 20-25 prosent, fremgår det av materialet i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag onsdag.

Selskapets ambisjon er å nær doble omsetningen mot 2025, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 14 til 18 prosent. I 2025 målsetter selskapet en justert EBITDA-margin for gruppen på rundt 30 prosent.

Aker BioMarine planlegger for årlige fangstvolumer av krill på 55.000-60.000 tonn, og sier det vil være sesongmessige og operasjonelle variasjoner fra år til år.

– Som en fullt integrert produsent sikter vi mot betydelig omsetningsvekst i alle våre hovedsegmenter mot 2025, og søker forbedrede resultater og kontantstrøm. Krillfangst er avgjørende for selskapet og med nyere investeringer og tiltak for forbedret fiskeri vil vi løfte de gjennomsnittlige årlige slaktevolumene. Vi har satt ambisiøse mål for de kommende årene, og nå handler det om gjennomføring, kommenterer konsernsjef Matts Johansen.

Øvre del av intervallet

Aker BioMarine gjentar også guidingen for 2021 med forventet årlig salg noe under fjorårets på 289 millioner dollar, med en forventet EBITDA-margin på 15-17 prosent.

Fangstvolumet for året er ventet å være i øvre ende av det kommuniserte intervallet på 40.000-45.000 tonn.

Den nye sesongen har startet, og Antarctic Endurance startet fiskeriet 26. november og har pr. 30. november produsert 500 tonn. De andre fartøyene er på vei til området, og selskapet venter at Saga Sea vil starte fisket denne uken og Antarctic Sea i midten av desember. Pr. 30. november har flåten produsert 41.900 tonn inneværende år.

Ellers opplyses det at snuoperasjonen for Superba fortsetter, og de to første månedene av fjerde kvartal har hatt salgsvolumer som er på linje med hele tredje kvartal.