Bø i Vesterålen er blitt et yndet sted for noen av landets rikeste på grunn av lavere formuesskatt. Kommunen har senket formuesskattesatsen fra 0,8 til 0,35 prosent.

Nå velger Firda Seafood-gründer og eneeier Ola Braanaas å flytte nordover. Ifølge en pressmelding skyldes det statsbudsjettet for 2022 der regjeringen skal beregne verdsettelsen av oppdrettstillatelser til såkalt omsetningsverdi.

– Min skatt firedobles neste år, noe som betyr at jeg må betale mer enn 700.000 kroner i skatt ekstra hver eneste uke. Av dette kommer over 80 prosent som følge av at selskaper som Firda Seafood på papiret får en kunstig og ekstremt høy verdi, sier Ola Braanaas i en pressemelding.

Det betyr at oppdrettsgründeren hadde fått økt formuesskatten med 36 millioner kroner pr. år, hvis han ville blitt boende i Gulen.

Urettferdig behandling

Ifølge Braanaas vil de familieeide selskapene langs kysten bli hardt påvirket av formuesskatten, mens for de børsnoterte selskapene vil ikke forslaget få noen praktisk betydning.

– Det er ikke synd på meg, men dette er penger som må tas direkte fra driften og utviklingen av Firda Seafood-konsernet. Over natten er jeg og det lokale eierskapet blitt en stor byrde for selskapet, arbeidsplassene og verdiskapingen lokalt i Gulen. Derfor velger jeg å flytte meg selv og familien min til Bø i Vesterålen, en region hvor vi har røtter fra før, og hvor vi sparer skatt. Det reduserer byrden for Firda-konsernet og lokalsamfunnet i Gulen, sier Braanaas.

Konkret forslår regjeringen å sette formuesverdien på oppdrettstillatelsene til en pris som kun kan realiseres ved salg av selskapet. Det mener Braanaas straffer distrikts-Norge.

– Det åpenbare valget for oss i Firda Seafood, og andre små og familieeide selskaper langs hele kysten, er å selge selskapene, eller gi bort den lokale råderetten ved å gå på børs. Det vil pulverisere det lokale eierskapet, og bety en historisk flytting av makt og beslutninger bort fra kystsamfunnene der verdiskapingen skjer, sier Braanaas.

God for 3,6 mrd.

I høst anslo tidsskriftet Kapital at Ola Braanaas hadde en reell formue på 3,6 milliarder kroner, etter en oppgang på 16 prosent fra året før.

Tidligere har profilerte investorer som Bjørn Dæhlie, Einar Sissener og Kristian Adolfsen flyttet til Bø. Førstnevnte valgte imidlertid å avslutte oppholdet i nord.

– Det er ikke lett å forlate en kommune og et lokalsamfunn jeg har blitt så glad i og har en samfunnsmessig forpliktelse til å følge opp. Samtidig ser jeg ikke noe valg, flyttingen til Bø gjør at formueskatten min blir lavere. Det sparer selskapet for over en halv million kroner i uka, sier Braanaas, og fortsetter:

– Dette er penger som heller kan bli værende i selskapet, brukes til å videreutvikle næringen og bidra til verdiskapning og sysselsetting i kystsamfunnet i Gulen og Ytre Sogn. Det er her Firda Seafood er bygget stein for stein, og her skal hovedkontoret være og utviklingen skje.