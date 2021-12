Aker Biomarine avholder kapitalmarkedsdag onsdag, og lanserer der en ambisjon om nesten å doble omsetningen frem mot 2025, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 14-18 prosent. Målet er samme år å nå en justert EBITDA-margin på rundt 30 prosent.

Konsernsjef Matts Johansen opplyser at selskapet har valgt en balansert tilnærming til målene. Planen er å fange 55-60.000 tonn krill årlig, men dette vil variere sesongmessig og operasjonelt fra år til år.

– Godt oppsidepotensial

Johansen mener det er godt med oppsidepotensial i 2025-tallene.

– Hvis vi for eksempel får en god fangstsesong med 70.000 tonn fangst i sjø, vil det gi 25-30 millioner dollar ekstra i bidrag til EBITDA. Vi har også lagt opp strategisk forbedringsplan hvor vi går ut fra at vi lykkes med minst en tredjedel, sier han.

– Hvis vi i stedet lykkes med 50 prosent av initiativene, vil det gi 350 tonn med ekstra salg av krill i 2025, eller om lag 20-25 millioner dollar i ekstra EBITDA pr. år. Så som du skjønner er det mye ekstra oppsidepotensial i Aker Biomarine, fortsetter Johansen.

Superba-snuoperasjon

Aker Biomarine vil ha tre fokusområder i 2022, en turnaround for Superba, fortsatt positiv utvikling innen merkevarer, spesielt for Kori, og å sikre en god utnyttelse av fartøyene under fiskeriet og selvfølgelig finne krillen i områdene hvor fisket blir gjennomført.

Aker Biomarine jobber nå med det regulatoriske rammeverket i Sør-Korea for Superba, og har søkt myndighetene om bekreftelse i fem forskjellige søknader om helseeffekter.

– Myndighetene i Sør-Korea har rundt tre måneder på å svare, og hvis det er spørsmål eller lignende settes klokken tilbake til tre måneder. Det betyr at det kan ta tid og vi estimerer 6-12 måneder før vi vil ha en konklusjon, sier Johansen.