Andfjord Salmon fikk et driftsresultat på minus 11,4 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot minus 4,2 millioner samme periode året før, går det frem av selskapets tredjekvartalsrapport.

Resultat før skatt ble minus 11,7 millioner kroner i kvartalet, mot minus 4,0 millioner samme periode året før. Selskapet hadde ingen omsetning i kvartalet.

Andfjord Salmon har de siste månedene ferdigstilt det første bassenget på Kvalnes. Testing av den laminære vannføringen er neste steg for det første basseng i Kvalnes. Forberedelsene har allerede startet, og testing vil pågå fortløpende neste par måneder, fremkommer det.

– Testingen gir oss svarene vi vil ha, sier toppsjef Martin Rasmussen i en kommentar.

I tillegg til det første bassenget, har også Andfjord Salmon kommet videre med grunnarbeid for de neste bassengene på Kvalnes i løpet av tredje kvartal. Disse to fasene representerer et samlet produksjonsvolum på om lag 12.600 tonn HOG (head on gutted). Videre har en nylig landkjøpsavtale muliggjort 50 prosent volumutvidelse på Kvalnes, til 19.000 tonn HOG ved full produksjon (fase 3).

Første smolt vil bli satt ut i andre kvartal 2022, skriver selskapet.