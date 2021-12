En eksportør melder at folk handler konservativt denne fredagen, og at dette har sammenheng med den nye og mye omtalte coronavarianten. Men ikke alle kjenner seg igjen i denne beskrivelsen, melder Intrafish fredag.

– Det er bedre priser enn for et par timer siden. Det er tydelig at det kommer mindre fisk ut i neste uke, sier en eksportør til IntraFish fredag ettermiddag.

Forrige fredag meldte IntraFish om moderat prisfall etter en utfordrende uke for eksportørene. Eksportøren forteller at også denne uken har vært vanskelig.

– Mange er usikre. Skal noen kjøpe fire-fem biler, lander de på fire. Folk er usikre på covid og nedstengning. De fleste kjøper akkurat det de trenger, slik at de ikke blir sittende igjen med noe, sier eksportøren.

Stabil pris

En eksportør melder om en stabil pris fra forrige uke, muligens én krone opp. Vedkommende melder om en pris på 59 kroner kiloen for vektklassen 3–4, 60 for 4–5 og 61 for 5–6 kilo. Dette gjelder pris i nord, opplyser eksportøren. I sør er prisen én krone opp, mener vedkommende. En oppdretter melder om priser på 60–61–62 kroner.

– Merker du noe til nedstengingsuro?

– Ja, men det er alltid slik usikkerhet i hvilket som helst marked. Vi opplever ikke noe motgang på prisene nå, sier oppdretteren.

En annen oppdretter melder om omtrentlig samme pris, men da én krone ned.

IntraFish har fått opplyst følgende priser for fersk laks levert i neste uke: