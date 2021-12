– En bærekraftig forvaltning av bestandene i Nordsjøen er avhengig av at Norge, EU og Storbritannia blir enige om totalkvoter. Denne enigheten legger grunnlaget for de bilaterale avtalene, og jeg er veldig fornøyd med at vi nå har fått på plass en avtale, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) fredag.

Kvoten på nordsjøsild er på 427.628 tonn, hvorav den norske kvoten er på 124.012 tonn. Totalkvoten har økt med 20 prosent, sammenlignet med i år, ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet fredag.

Seikvoten er på 44.950 tonn, hvorav den norske kvoten er på 23.374 tonn. Det betyr at totalkvoten på sei er redusert med 24 prosent.

Torskekvoten ble satt på samme nivå som i 2021, og er på 13.246 tonn, der den norske kvoten er 2.252 tonn før avsetninger. Torskekvoten fortsetter dermed på et rekordlavt nivå også i 2022.

– Jeg har forståelse for at 2022 blir et nytt krevende år for norske fiskere, men det er dessverre nødvendig for å ta vare på torskebestanden i Nordsjøen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.