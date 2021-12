Atlantic Sapphire må gjøre om regnskap

Atlantic Sapphire vil presentere omarbeidet regnskap for første halvår 2021 i midten av januar 2022, går det frem av en melding fredag kveld.

Selskapet viser til at de har mottatt en henvendelse fra Finanstilsynet knyttet til selskapets finansielle rapportering av kredittfasiliteten hos DNB og Farm Credit. Finanstilsynet skriver der at de vurderer å kreve at selskapet utsteder omarbeidede finansregnskaper og rapporter fra og med seksmånedersperioden som ble avsluttet 30. juni 2021.

I henhold til kredittfasiliteten er selskapets EBITDA (driftresultat før av- og nedskrivninger, red. anm.) pålagt å overstige visse nivåer. For tremånedersperioden som ble avsluttet 30. juni, ble selskapets EBITDA for andre kvartal pålagt ikke å være mindre enn minus 7 millioner dollar. Som rapportert i regnskapet for første halvår, var EBITDA minus 42 millioner dollar, hvorav minus 13 millioner dollar relaterer seg til tremånedersperioden avsluttet 30. juni.

Dermed startet prosessen med å innhente en dispensasjon, eller såkalt waiver, fra långiverne med hensyn til slikt mislighold. Før kunngjøringen av regnskapet, 26. august, mottok konsernet den formelle waiver fra långiverne, viser Atlantic Sapphire til i meldingen.

I det tidligere publiserte regnskapet for første halvår ble kredittfasiliteten regnskapsført som en langsiktig gjeld i konsernets balanse. Finanstilsynet mener i sitt foreløpige varsel at bruddet på avtalen innebar at långiverne teknisk sett hadde, pr. 30. juni, rett til å kreve tilbakebetaling av utestående beløp under kredittfasiliteten. Tilsynet mener følgelig at slike beløp burde vært behandlet som en kortsiktig gjeld i stedet for som en langsiktig gjeld pr. 30. juni.

Omklassifiseringen av utestående beløp under kredittfasiliteten i det omarbeidede regnskapet for første halvår 2021 vil ikke ha noen effekt for konsernet, da waiver fra bankene allerede er mottatt, påpekes det.