Denne fredagen kommer det flere meldinger om at prisene ligner forrige uke, men signalene er samtidig litt blandet: flere har ikke handlet, og vil ikke ha markedsoversikt før lenger utpå ettermiddagen, ifølge Intrafish.

– Dette er et tegn på at markedet er usikkert. Slike situasjoner kan like gjerne skje i juli som i desember, sier én eksportør.

En annen eksportør IntraFish har snakket med fredag ettermiddag, som på daværende tidspunkt ikke hadde gjort noen handler, forteller at vedkommende sitter med et inntrykk om at prisene holder seg relativt stabilt fra forrige uke, med priser godt over 70 kroner.

Vedkommende melder om priser på 72 kroner kiloen for 3–4 kilos fisk, 73 for 4–5 kilo og 74 kroner kiloen for fisk på 5–6 kilo fisk.

En eksportør forteller om en avventende situasjon i markedet i 13.50-tiden:

– Prisene går alle veier der ute fra å være gode til å være altfor høye. Det svinger veldig. Men vår indikasjon er at markedet vil være stabilt fra forrige uke.

Hva gjelder hvordan omikronvarianten påvirker markedet sier den samme eksportøren:

– Det påvirker nivået folk kjøper. Folk kjøper ikke mer enn de må, og det de føler de trenger for å komme gjennom julen. Plutselig kan det komme et stopp, og et stort fall, sier eksportøren.

IntraFish får opplyst at fisk omsettes på følgende priser, som er levert oppdretter: