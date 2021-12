Skyhøy laksepris

I fredagens «The Fat Trout Weekly» signert av DNB Markets-analytikerne Alexander Aukner og Cecilie Skaane er en høy laksepris i fokus.

I rapporten skriver analytikerne at markedet spekulerer i en laksepris på 75-76 kroner pr. kilo denne uken, og det ventes samtidig en pris på 65-66 kroner pr. kilo til neste uke.

Ifølge rapporten var eksportprisen for fersk norsk laks og frossen laks kombinert 65 kroner pr. kilo i uke 49, opp 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Eksportvolumene var opp 2 prosent i uke 49 sammenlignet med i fjor.

Forwardprisen på Fishpool for de neste 12 månedene er på 63,3 kroner pr. kilo, mens DNB Markets estimerer en laksepris på 65 kroner pr. kilo for 2022, og 63 kroner for 2023.