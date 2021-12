I kjølvannet av de skuffende kvartalstallene for tredje kvartal publisert 9. november gikk det færøyske oppdrettsselskapet Bakkafrost sent søndag kveld ut med oppdatering på de biologiske utfordringene selskapet har i Skottland.

Utfordringene som tiltok i styrke fra september har fortsatt inn i fjerde kvartal. I oktober og november har selskapet dermed tapt fisk verdt 174,6 millioner danske kroner, tilsvarende om lag 238 millioner kroner. Situasjonen skal imidlertid ha bedret seg noe i november og stabilisert seg i desember.

Etter nedskrivninger knyttet til den store fiskedødeligheten venter selskapet at et samlet driftsresultat for oktober og november vil ende på 52 millioner danske kroner.

Det guidede slaktevolumet på 96.000 tonn for 2021 opprettholdes, selskapet vil komme med en ny oppdatering for fjerde kvartal 4. januar 2022.