NTS har mottatt krav om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styre, fremgår det av en melding torsdag.



Finansdirektør Roar Myhre i NTS opplyser til TDN Direkt at kravet er fremmet av Nils Williksen AS, Rodo Invest AS og Vite Invest AS.



"Kravet sier ingenting om bakgrunn, og heller ikke noe om ønsket endring", skriver han i en melding til TDN Direkt.