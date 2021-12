NTS kaller inn til ekstraordinær generalforsamling

NTS vil avholde en ekstraordinær generalforsamling 21. januar etter krav fremsatt av Nils Williksen AS, Vite Invest AS og Rodo Invest AS.

Det fremgår av innkallingen til ekstraordinær generalforsamling torsdag.

De nevnte aksjonærene har krevd behandling av valg av styremedlemmer og varamedlemmer og har varslet at det vil legges frem forslag på eller rundt den 19. januar 2022, som i tilfellet vil publiseres på selskapets nettside, opplyses det.

Selskapet har og fått varsel om at selskapets valgkomité vil vurdere å fremlegge et forslag, som i tilfellet også vil publiseres, legges det til.