Tar jafs i Danmark

Bakkafrost har kjøpt 90 prosent av aksjene i Munkebo Seafood A/S, ifølge en melding mandag.

Etter transaksjonen eier konsernsjef Michael Karlsen de resterende 10 prosent av aksjene. Selskapet hadde et bruttobidrag på 18,5 millioner danske kroner i 2020, med et driftsresultat på 4,8 millioner danske kroner. Selskapet driver et moderne hermetikkanlegg og tilbyr et bredt spekter av produkter, hvorav en større andel er basert på laks.

Det er betydelig produksjonskapasitet for fremtidig vekst innen dagens anlegg, og Bakkafrost kan nå tilby et bredere sortiment av produkter, opplyses det.