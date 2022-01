Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) har ambisjoner om nye rekorder.

KASTER UT SNØRET: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP). Foto: NTB

– Gjennom et utfordrende år har sjømatnæringen levert fantastiske resultater. Regjeringen har svært høye ambisjoner for sjømatnæringen. Sammen med alle de dyktige fagfolkene i sjømatnæringen skal vi fortsette å arbeide for videre vekst i eksporten av klimavennlig mat, mer aktivitet langs kysten og nye rekorder, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Høy vekst for laksen

Laks var i særklasse den største arten i den norske sjømateksporten i 2021. Det ble et svært sterkt år, med rekord både i volum og verdi.

Totalt ble det eksportert 1,3 millioner tonn laks til en verdi av 81,4 milliarder kroner. Volumet økte med 13 prosent og eksportverdien med 11,3 milliarder kroner, opp 16 prosent sammenlignet med 2020.

Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd mener laksen drar nytte av nye handlemønstre under pandemien.

– Til tross for at pandemien fortsatt setter sitt preg på markedene, fikk vi nok et rekordår for norsk lakseeksport. En gjenåpning av samfunnet, økt sosialisering og åpne restauranter løftet etterspørselen i 2021. Laksen har åpenbart tilpasset seg de nye måtene å kjøpe mat på, som hjemlevering og takeaway, sier Aandahl i Sjømatrådet.

LAKSEREKORD: Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet. Foto: Norges sjømatråd

Fortsatt bidrar et høyt hjemmekonsum til at etterspørselen etter bearbeidede produkter er høyere enn før pandemien inntraff for snart to år siden.

– I 2020 og 2021 har det vært ferskpakkede produkter som har økt mest i detaljhandelen både i Europa og USA. Sammenlignet mot andre proteinkilder som kjøtt og annen sjømat, har laks i denne perioden blitt billigere for konsumentene og mer konkurransedyktig, sier sjømatanalytikeren.

Ulik lønnsomhet

Til tross for at 2021 ble et år med mange rekorder, understreker Renate Larsen i Sjømatrådet at verdikjeden i ulik grad har fått ta del i den eventyrlige norske eksportveksten.

– Vi skal være forsiktige med å tolke «eksportvekst» som «økt lønnsomhet» for alle. Utfordringer med markedsadgang og økte kostnader knyttet til drift, innkjøp og distribusjon, førte til svekkede marginer i deler av næringen i fjor.

– For å kunne utvikle, investere og fortsatt være en ledende sjømatnasjon, trenger næringen trygge rammebetingelser og god markedsadgang, legger Larsen til.

Også en styrket norsk krone dempet rekorden noe, ifølge sjefen for Sjømatrådet.

– Den norske kronen styrket seg i 2021 sammenlignet med 2020. Hadde det ikke vært for denne kronestyrkingen, kunne faktisk eksportverdien ha vært over 6 milliarder kroner høyere.