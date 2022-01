Arctic Securities anslår et stramt laksemarked i første halvår 2022, men advarer samtidig mot høyere kostnader.

Meglerhuset oppgraderer sin anbefaling på Mowi, mens kursmålet på Bakkafrost og Salmones Camanchaca nedjusteres.

Lakseprisene for fjerde kvartal 2021 endte 2 kroner høyere enn meglerhusets estimater og de har derfor løftet sine forventninger og estimater for kvartalet. Meglerhuset har også oppjustert sitt anslag for laksepriser i første halvdel av 2022 med rundt fire kroner pr. kilo.

– Våre estimatoppjusteringer er noe motvirket av høyere kostnader ettersom råvareprisene økte jevnt gjennom 2021, sier meglerhuset, som tror sektoren vil være sterk i første halvdel av 2022.

I sektoren fortrekker meglerhuset Salmar, Lerøy Seafood Group, Icelandic Salmon og Mowi.

Arctic forventer en global tilbudsvekst på 4,7 prosent for 2021 – opp fra tidligere 3,9 prosent – 3,3 prosent for 2022 – ned fra tidligere 3,6 prosent – 2,5 prosent for 2023 – ned fra tidligere 4,1 prosent.