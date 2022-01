– Vi forventer høye priser i hele første kvartal

Fredag ettermiddag melder markedsaktører om store variasjoner i lakseprisene, men at prisen er betydelig opp fra forrige fredag, i alle fall 4-5 kr/kg opp. Dette skriver IntraFish.

«Det er ikke noe entydig prisbilde, men store variasjoner avhengig av om det er i nord eller sør, hvilken vektklasse det er, hvilken dag i neste uke den slaktes og om den skal fraktes med fly eller ikke», sier en eksportør.

Videre nevner han at det er ventet at mindre fisk slaktes neste uke enn denne uken. «Det merkes. Prisene har gått kraftig opp», sier eksportøren.

En annen eksportør melder om at det er god etterspørsel, og kamp om fisken. «Vi forventer egentlig høye priser i hele første kvartal. I dag er det priser på 67-69 kroner per kilo i nord, og kanskje hele 5 kr/kg over det i sør», sier han, og refererer til de ulike vektklassene mellom 3 og 6 kilo.

En annen oppdretter mener at det er tydelig å se at det er lavere snittvekter i år enn tidligere år. «Vi merker at det er mer variasjon i prisene mellom de ulike vektklassene enn normalt».

Oppdretteren melder om en betydelig prisoppgang fra forrige uke. «Bare fra i går er prisene opp rundt 3 kr/kg», sier han.

IntraFish får meldinger om følgende priser for fisk med levering i neste uke: