Oppdrettere saksøker staten for å få drive anlegg nær koraller

Mandag starter rettssaken starter i Hordaland tingrett, skriver Bergens Tidende/E24.

– Vi er helt avhengige av å få denne lokasjonen tilbake. Det er snakk om sju arbeidsplasser og store verdier, sier styreleder Carl-Erik Arnesen i Troland Lakseoppdrett AS.

Han uttaler seg også på vegne at Langøylaks AS og Austevoll Melaks AS.

Miljødirektoratet vedtok i 2020 at anlegget måtte flyttes på grunn av det om lag 1,5 kilometer lange revet. Oppdrettsanlegget hadde drevet på samme sted siden 2018. Det er nå flyttet til en annen, midlertidig plass i Nordfjord.

– Staten mener det er risiko for at det ville tatt skade hvis oppdrettsanlegget hadde drevet videre på lokaliteten, sier advokat Stein-Erik Jahr Dahl hos Regjeringsadvokaten.

Revet omtales som Norges Great Barrier Reef og består av blomkålkorall, som ikke er uvanlig langs kysten. Havforskningsinstituttet antar likevel at revet ved Husevågøy er unikt i norsk sammenheng på grunn av utstrekningen og antall koraller.

Både myndighetene og oppdretterne skriver i sluttinnleggene til Hordaland tingrett at det ikke finnes nok kunnskap om hvordan blomkålkoraller påvirkes av oppdrett, skriver BT/E24.