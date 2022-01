Sparebank 1 Markets tar opp dekning av lakseoppdretter  – anbefaler kjøp

Sparebank 1 Markets starter ifølge en analyse dekning av det landbaserte lakseoppdrettsselskapet Salmon Evolution med en kjøpsanbefaling. Kursmålet er satt til 11,50 kroner pr. aksje, noe som ifølge analytikerne impliserer et 38 prosent oppsidepotensial.

«Vårt kursmål er basert på et vektet gjennomsnitt av en kontantstrømanalyse (50%), en vurdering av selskapsverdi (EV) mot driftsresultat ved steady state for alle tre faser utviklet (25%) og en forenklet verdsettelsesmetode basert på selskapsverdi mot antall kilo (25%)», heter det fra analytiker Knut-Ivar Bakken.

Aksjen har steget i underkant av fem prosent på Oslo Børs den seneste måneden.

«Fase 1-utbyggingen i Norge er nesten fullført på tid og budsjett, og selskapet planlegger å sette ut sin første smolt i anlegget i mars. Selv om selskapet vil øke driften gradvis, bør vi se proof-of-concept mot slutten av året», skriver Bakken.

Sterk etterspørrsel

Meglerhuset forventer at den langsiktige trenden med en årlig etterspørselsvekst på 5-7 prosent for laks vil fortsette også i årene som kommer.

«Samtidig er tradisjonell åpen lakseoppdrett sterkt regulert, og vi forventer ikke at tilbudet vil møte etterspørselsveksten de neste par årene. Som et resultat av dette anser vi laks produsert i kar på land som et supplement til tradisjonell lakseproduksjon og ikke et alternativ», skriver Bakken i Sparebank 1 Markets.

Sikret finansiering

Rett før jul, 22.desmeber, gikk det frem at Salmon Evolution hadde inngått avtaler med Nordea om bankfinansiering på inntil 52 millioner kroner.

Det ble henvist til tredjekvartalsrapporten, hvor det fremkom at oppdrettselskapet jobbet med å skaffe bankfinansiering i forbindelse med oppkjøpet av Kraft Laks.

Dagen før ble det klart at lakseoppdretteren hadde inngått en kraftkjøpsavtale (PPA) med Statkraft, som vil bli garantert 100 prosent fornybar kraft for det landbaserte oppdrettsanlegget på Indre Harøy.