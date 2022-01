Mener SalmoNor-deal er attraktiv for aksjonærene

På lang sikt mener Norway Royal Salmon (NRS) at oppkjøpet av SalmoNor vil være attraktivt for NRS-aksjonærene, sier konsernsjef Klaus Hatlebrekke under en presentasjon torsdag.

– Vi mener at den økte størrelsen og vekstmulighetene vil oppnås bedre sammen. Vi håper også at likviditeten i NRS-aksjen vil forbedre seg etter transaksjonen, sier han.

Han sier videre at den optimale finansieringsstrukturen for transaksjonen enda ikke er avgjort og at det er flere kilder til egenkapital, gjennom egenfinansiering, salg av eiendeler eller emisjon. En emisjon kan være på alt mellom 200 millioner kroner og to milliarder kroner.

– Størrelsen vet vi ikke enda. Dette er noe styret må bestemme de kommende månedene, sier han.

På spørsmål om et salg av Arctic Fish kan være aktuelt for å finansiere transaksjonen sier Hatlebrekke at Arctic Fish har levert veldig gode resultater og fortsatt er et ungt selskap i en ung industri på Island.

– Det er et alternativ, men det er et selskap vi liker veldig godt, sier han.

Han sier også at styret må vurdere behovet for lik behandling av aksjonærene og diskutere behovet for en reparasjonsemisjon.