Innsidere kjøpte i Proximar

Styremedlem Fridtjof Falck har fredag, gjennom IFG Holding AS, kjøpt 50.000 aksjer i Proximar Seafood til kurs 6,75 kroner pr aksje, fremgår det av en melding fredag. Etter transaksjonen IFG Holding AS 250.000 aksjer i Proximar.

Styremedlem Per Grieg har fredag, gjennom Kvasshøgdi AS, kjøpt 260.000 aksjer i Proximar Seafood til kurs 6,75 kroner pr aksje. Etter transaksjonen eier Kvasshøgdi AS 2,7 millioner aksjer i Proximar.